Bilskadetekniker till kund i Sätra!
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som bilskadetekniker till vår kund i Sätra ansvarar du för skadebedömning, reparation och återställning av personbilar för att säkerställa funktion, säkerhet och hög kvalitet före leverans. Du arbetar i en verkstadsmiljö tillsammans med tekniker och administrativ personal där noggrannhet, tydlig dokumentation och problemlösning är centralt. Rollen innefattar både karosseriarbeten, plåtslagning, lackförberedelser, montering av komponenter samt slutkontroller och dokumentation av utförda åtgärder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra skadebedömningar och upprätta kostnadsförslag enligt verkstadens rutiner
Utföra plåtarbeten, svetsning, riktning och montering av karosskomponenter
Förbereda ytor och samarbeta med lackavdelningen för ett fackmässigt resultat
Genomföra mätningar och användning av riktbänk samt övrig specialutrustning
Dokumentera arbete i verkstadssystemet och rapportera avvikelser eller behov av ytterligare åtgärder
Samarbeta med kollegor för att reproducera skador, planera arbetsflöden och säkerställa leveranstider
Säkerställa ordning och säkerhet i arbetsområdet samt följa rutiner för arbetsmiljö och miljöhantering Kvalifikationer
Utbildning inom bilskadereparation, karosseri eller motsvarande praktisk erfarenhet från verkstad är meriterande
Erfarenhet av plåtarbeten, svetsning och karossreparationer är önskvärt
Kännedom om riktbänk, mätverktyg och skadebedömningsmetoder
God datorvana för dokumentation i administrativa system
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga
Körkort B (manuell) krävs
Vad vi erbjuder
Arbete i en modern verkstad i Sätra med engagerade kollegor och strukturerade arbetsrutiner
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom kaross- och skadeområdet
Marknadsmässig lön och anställningsvillkor enligt överenskommelse eller kollektivavtal
En inkluderande och säker arbetsplats där kvalitet och kundnöjdhet värderas högt Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och CV redan idag - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7389577-1903697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
