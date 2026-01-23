Bilskadetekniker / Plåtslagare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tunnplåtslagarjobb / Helsingborg
2026-01-23
Erfaren bilskadetekniker / Plåtslagare sökes - Helsingborg
Förenade Bil AB är ett av Sveriges äldsta bilföretag, grundat 1921 och nu inne på sin fjärde generation. Bolaget har stark ekonomi och mycket god likviditet. Verksamheten startade på Östra Tullgatan i Malmö, där företaget etablerade sig i ett strategiskt läge nära kontinenten för att bygga affärskontakter i Sverige och Europa. Under decennier utvecklades området till ett centrum för bilhandel.
Idag, över 100 år senare, finns Förenade Bils anläggning i Malmö kvar centralt belägen vid en av stadens största infarter. Företaget finns på flera orter och har en stabil, långsiktig marknadsnärvaro.Om tjänsten
Som bilplåtslagare/bilskadetekniker hos Förenade Bil i Helsingborg blir du en central del av skadeverkstaden med ansvar för att utföra kvalificerat plåtarbete och säkerställa att varje reparation håller högsta kvalitet. Du arbetar i ett erfaret team med högt tempo och stark arbetsmoral, där punktlighet, ansvarstagande och kvalitet är självklarheter i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som har vilja att utvecklas i yrket och som trivs i en strukturerad och lösningsorienterad miljö. Du är ansvarsfull, noggrann och bidrar aktivt till verkstadens höga standard.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tyska bilmärken, särskilt BMW, eller certifierad utbildning inom relevanta märken och tillverkarprogram.I rollen ingår arbete med hela skadeprocessen, bland annat:
Demontering och montering
Byte av plåt- och plastdetaljer
Riktning och svetsning
Limning och strukturarbeten
Ytriktning och förberedande arbeten inför lackering
Övriga arbetsuppgifter inom skadeverkstadens dagliga drift
Arbetstider: Måndag-fredag, 07:45-16:15
Vi söker dig som
Är utbildad bilplåtslagare/bilskadetekniker
Har några års erfarenhet inom plåtarbete och skadeprocesser
Behärskar hela kedjan: demontering, montering, riktning, svetsning och limning
Arbetar noggrant och självgående i ett högt tempo
Har god arbetsmoral och hög punktlighetÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar Wist Last & Buss med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
