Bilskadereparatörer - ansökan (Hela Sverige)
Bilskadereparatör - Vi söker dig med erfarenhet av bilskadereparation i hela Sverige
Vill du arbeta som bilskadereparatör och utveckla din karriär i fordonsbranschen? Vi söker engagerade och kunniga bilskadereparatörer till olika verkstäder över hela Sverige. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern och utvecklande miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Reparera och byta ut skadade karossdelar enligt tillverkarens anvisningar
Utföra riktning, svetsning samt återmontering av plåt, plast och metalldelar
Arbeta med demontering och montering av både mindre och större bilskadereparationer
Dokumentera och administrera utförda reparationer
Samarbeta med kollegor och bidra till teamets utveckling
Kvalifikationer och erfarenhet - Bilskadereparatörer över hela Sverige
Arbetslivserfarenhet som bilskadereparatör, bilplåtslagare eller motsvarande inom verkstad
Goda kunskaper inom kaross- och plåtarbete samt skadehantering
Meriterande med utbildning inom fordonsteknik eller certifikat inom svetsning
B-körkort (manuell växellåda) och svenska alternativt engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper som uppskattas
Intresse för bilar, teknik och utveckling
Noggrann och lösningsorienterad med ansvarskänsla
Trivs med att samarbeta i team och kan även arbeta självständigt
Flexibel och serviceinriktad med ett professionellt bemötande mot både kollegor och kunder
Anställningsform och arbetstider
Heltidstjänst med tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse, vissa tjänster kan röra sig om bemanningsuppdrag - för dessa kommer vi att informera dig.
Arbete dagtid på vardagar hos auktoriserade verkstäder i flera regioner
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom företaget och fordonsakademins nätverk
Om ansökan till bilskadereparatör - Hela Sverige
Har du frågor om tjänster som bilskadereparatör är du välkommen att kontakta oss för mer information. Urval för lediga tjänster sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialister på kompetensförsörjning till fordonsbranschen i hela Sverige. Vi startades av experter inom verkstad och rekrytering och är en del av Arenakoncernen. Vår ambition är att matcha rätt person med rätt arbetsplats genom rekrytering, bemanning och branschspecifik utbildning. Hos oss blir du en del av ett engagerat och professionellt team i ständig utveckling. Vi tror på varje medarbetares potential och ser till dina möjligheter att växa i din roll som bilskadereparatör.
Värderingar och arbetskultur hos Fordonsakademin
Vi arbetar inkluderande, engagerat och professionellt. Vi brinner för att matcha rätt medarbetare med rätt arbetsplats. Vår ambition är att du trivs och utvecklas - tillsammans lyfter vi branschens framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6366720-1976401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
https://jobs.fordonsakademin.se
Malmö Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fordonsakademin
