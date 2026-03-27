Bilskadereparatörer - ansökan (Hela Sverige)

Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2026-03-27


Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Bilskadereparatör - Vi söker dig med erfarenhet av bilskadereparation i hela Sverige
Vill du arbeta som bilskadereparatör och utveckla din karriär i fordonsbranschen? Vi söker engagerade och kunniga bilskadereparatörer till olika verkstäder över hela Sverige. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern och utvecklande miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Reparera och byta ut skadade karossdelar enligt tillverkarens anvisningar

Utföra riktning, svetsning samt återmontering av plåt, plast och metalldelar

Arbeta med demontering och montering av både mindre och större bilskadereparationer

Dokumentera och administrera utförda reparationer

Samarbeta med kollegor och bidra till teamets utveckling


Kvalifikationer och erfarenhet - Bilskadereparatörer över hela Sverige

Arbetslivserfarenhet som bilskadereparatör, bilplåtslagare eller motsvarande inom verkstad

Goda kunskaper inom kaross- och plåtarbete samt skadehantering

Meriterande med utbildning inom fordonsteknik eller certifikat inom svetsning

B-körkort (manuell växellåda) och svenska alternativt engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper som uppskattas

Intresse för bilar, teknik och utveckling

Noggrann och lösningsorienterad med ansvarskänsla

Trivs med att samarbeta i team och kan även arbeta självständigt

Flexibel och serviceinriktad med ett professionellt bemötande mot både kollegor och kunder


Anställningsform och arbetstider

Heltidstjänst med tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse, vissa tjänster kan röra sig om bemanningsuppdrag - för dessa kommer vi att informera dig.

Arbete dagtid på vardagar hos auktoriserade verkstäder i flera regioner

Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom företaget och fordonsakademins nätverk


Om ansökan till bilskadereparatör - Hela Sverige
Har du frågor om tjänster som bilskadereparatör är du välkommen att kontakta oss för mer information. Urval för lediga tjänster sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialister på kompetensförsörjning till fordonsbranschen i hela Sverige. Vi startades av experter inom verkstad och rekrytering och är en del av Arenakoncernen. Vår ambition är att matcha rätt person med rätt arbetsplats genom rekrytering, bemanning och branschspecifik utbildning. Hos oss blir du en del av ett engagerat och professionellt team i ständig utveckling. Vi tror på varje medarbetares potential och ser till dina möjligheter att växa i din roll som bilskadereparatör.
Värderingar och arbetskultur hos Fordonsakademin
Vi arbetar inkluderande, engagerat och professionellt. Vi brinner för att matcha rätt medarbetare med rätt arbetsplats. Vår ambition är att du trivs och utvecklas - tillsammans lyfter vi branschens framtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6366720-1916199".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB, https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta)
171 54  SOLNA

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
9822671

Prenumerera på jobb från Fordonsakademin Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fordonsakademin Sverige AB: