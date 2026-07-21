Bilskadereparatör till Norrköping!
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Norrköping Visa alla tunnplåtslagarjobb i Norrköping
2026-07-21
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Är du en skicklig bilskadereparatör som vill arbeta i Norrköping? Vi söker en engagerad och noggrann medarbetare till vår verkstad. Erfarenhet av BMW är meriterande. Hos oss får du en trygg arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och att arbeta i ett team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Utföra plåtarbeten och karossreparationer på personbilar enligt tillverkarens anvisningar
Bedöma skador, föreslå lämpliga åtgärder och dokumentera arbete i verkstadens system
Samarbeta med lackverkstad, kundmottagning och skadebesiktning för att säkerställa smidiga reparationsflöden
Använda och underhålla verktyg och utrustning på ett säkert och korrekt sätt
Säkerställa att kvalitet, säkerhet och arbetsmiljökrav uppfylls vid varje moment
Deltaga i förbättringsarbete kring processer, arbetsmetoder och digital dokumentation
Kvalifikationer och vem vi söker
Erfarenhet som bilskadereparatör eller plåtslagare inom fordonsbranschen
Kunskap om kaross- och plåtreparationer samt svets- och formningsarbete
Meriterande: erfarenhet av BMW eller arbete enligt BMW:s reparationsanvisningar
God förmåga att läsa och följa tekniska instruktioner och reparationsmanualer
Noggrann, kvalitetsmedveten och van att arbeta strukturerat för att uppnå bra resultat
Förmåga att samarbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
En trygg och modern arbetsplats i Norrköping med engagerade kollegor och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor, handledning vid introduktion och möjligheter att vidareutbilda sig inom bilmärken och moderna reparationsmetoder. Arbete på heltid med start enligt överenskommelse.Om företaget
Vi är en verksam verkstad i fordonsbranschen som värdesätter kvalitet, säkerhet och god kundservice. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad där samarbete och respekt för varandra är viktigt. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryterande konsult via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7805589-2109790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10008326