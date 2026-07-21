Bilskadereparatör till Norrköping!

Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Norrköping
2026-07-21


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Är du en skicklig bilskadereparatör som vill arbeta i Norrköping? Vi söker en engagerad och noggrann medarbetare till vår verkstad. Erfarenhet av BMW är meriterande. Hos oss får du en trygg arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och att arbeta i ett team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Dina arbetsuppgifter
Utföra plåtarbeten och karossreparationer på personbilar enligt tillverkarens anvisningar

Bedöma skador, föreslå lämpliga åtgärder och dokumentera arbete i verkstadens system

Samarbeta med lackverkstad, kundmottagning och skadebesiktning för att säkerställa smidiga reparationsflöden

Använda och underhålla verktyg och utrustning på ett säkert och korrekt sätt

Säkerställa att kvalitet, säkerhet och arbetsmiljökrav uppfylls vid varje moment

Deltaga i förbättringsarbete kring processer, arbetsmetoder och digital dokumentation

Kvalifikationer och vem vi söker

Erfarenhet som bilskadereparatör eller plåtslagare inom fordonsbranschen

Kunskap om kaross- och plåtreparationer samt svets- och formningsarbete

Meriterande: erfarenhet av BMW eller arbete enligt BMW:s reparationsanvisningar

God förmåga att läsa och följa tekniska instruktioner och reparationsmanualer

Noggrann, kvalitetsmedveten och van att arbeta strukturerat för att uppnå bra resultat

Förmåga att samarbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande

B-körkort är meriterande

Vi erbjuder
En trygg och modern arbetsplats i Norrköping med engagerade kollegor och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor, handledning vid introduktion och möjligheter att vidareutbilda sig inom bilmärken och moderna reparationsmetoder. Arbete på heltid med start enligt överenskommelse.

Om företaget
Vi är en verksam verkstad i fordonsbranschen som värdesätter kvalitet, säkerhet och god kundservice. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad där samarbete och respekt för varandra är viktigt. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.

Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryterande konsult via e-post. Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7805589-2109790".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Norrköping Centralstation (visa karta)
602 22  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
10008326

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