Bilskadereparatör till kund i Södertälje
2026-03-10
Till vår kund i Södertälje söker vi nu en bilskadereparatör för heltidstjänst i verkstad. I rollen reparerar och åtgärdar du skador på person- och lättare transportfordon, utför karosseriarbeten, plast- och lackreparationer samt säkerställer att fordonen levereras i rätt skick. Tjänsten är placerad i Södertälje och tillträde sker enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra karosseri- och plåtreparationer enligt mottagen arbetsorder och reparationsanvisningar.
Montera och demontera delar, göra nödvändiga svets- och plåtarbeten samt återmontera komponenter.
Utföra förberedande arbete inför lackering och samarbeta med lackavdelning vid behov.
Bedöma skadans omfattning, dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser till arbetsledare eller skaderådgivare.
Säkerställa att arbete utförs enligt gällande kvalitet- och säkerhetsrutiner samt att fordonen kontrolleras innan utlämning.
Deltaga i förbättringsarbete för verkstadens processer, verktyg och arbetsmiljö.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av bilskadereparationer, plåtarbete eller liknande verkstadsarbete är ett krav.
Kunskap om svets-, plåt- och monteringsmetoder samt grundläggande fordonskunskap.
Erfarenhet av arbete i verkstad med fokus på kvalitet och säkerhet; utbildning inom fordonskarosseri eller liknande är meriterande.
Vana att dokumentera arbete i verkstadssystem och att följa arbetsorder.
God kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker en noggrann och lösningsorienterad person som trivs i ett praktiskt arbete och i samarbete med kollegor. Du är strukturerad, tar ansvar för kvalitet i ditt arbete och har ett tydligt säkerhets- och kundfokus. Flexibilitet och förmåga att prioritera vid varierande arbetsbelastning är viktigt.
Utvecklingsmöjligheter och förmåner
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Marknadsmässig lön och möjlighet till friskvårdsbidrag.
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom skade- och plåtreparation.
Modern verkstadsmiljö med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat.
Chans att påverka processer och bidra till verkstadens utveckling i regionen.
Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Fordonsakademin.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen och hjälper arbetsgivare att hitta rätt person med rätt kompetens i rätt tid. Genom våra tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning verkar vi för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen och verkar för ett inkluderande och utvecklande arbetsklimat. Så ansöker du
