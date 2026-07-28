Bilskadereparatör sökes
Uddevalla Karosseriverkstad Aktiebolag / Tunnplåtslagarjobb / Uddevalla Visa alla tunnplåtslagarjobb i Uddevalla
2026-07-28
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Karosseriverkstad Aktiebolag i Uddevalla Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Reparation av krockskadade fordon
Demontering och montering av karossdelar
Byte och justering karosskomponenter
Riktning av kaross
Förberedelser inför lackering
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet
Vi söker dig som
har erfarenhet av bilskadereparation eller stort intresse för fordonsreparation och vilja att lära dig yrket
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Kan arbeta självständigt och tillsammans med kollegor
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av bilskadereparation är meriterande. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, är praktiskt lagd och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Marknadsmässig lön enligt överenskommelse
Ett omväxlande arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företagetSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi går igenom ansökningarna löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: uddevalla.karosseri@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Karosseriverkstad Aktiebolag
(org.nr 556110-9314)
Bäve Groröd 418 (visa karta
)
451 92 UDDEVALLA Jobbnummer
10014370