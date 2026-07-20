Bilskadereparatör

Västlack Skadecenter AB / Tunnplåtslagarjobb / Uddevalla
2026-07-20


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Vi söker Bilskadereparatör som vill bli en del i vårt härliga team med familjär känsla!
Vi är en Komplett bilskadeverkstad med egen lackering och plast verkstad.
Vi har avtal med många försäkringsbolag och hanterar vagnskadegaranti för 2 märken.
Vi söker någon som tidigare jobbat med detta och har den erfarenhet som krävs. Du gillar att jobba med frihet under ansvar.

Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan slutdatum.

Bemanningsföretag & folk som vill sälja tjänster undanbedes vänligen men bestämt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: patrick@vlsab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västlack Skadecenter AB (org.nr 556512-0911)
Dyrstensvägen 3 (visa karta)
451 75  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Patrick Ståhl
Patrick@vlsab.se

Jobbnummer
10007721

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