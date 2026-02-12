Bilskadereparatör
2026-02-12
Vi söker nu för omgående anställning en skadereperatör
med grundläggande utbildning och erfarenhet av yrket.
Hos oss är du en viktig person inom produktion som skadereperatör/bilmekaniker.
För att säkerställa att slutprodukten håller en god kvalité är det
viktigt att du är noggrann och detaljorienterad.
Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp.
Vi tillämpar 6 mån provanställnig.
Är du den vi söker?
Skicka in ditt CV, personliga brev och referenser
Kontakta oss på: info@ybsc.se
Vi erbjuder
Vidareutbildning inom yrket
Härliga kollegor
Sjukförsäkring
Lön enl ök
Arbetstider: Mån-Fre Kl 7-16
Körkort: B
Varaktighet: Provanställning tillämpas
Arbetstid: Heltid
Kontakt: info@ybsc.se
Adress: Norra Koboltgatan 14, 271 39 Ystad
Passar det här in på dig eller känner du någon som du kan tänkas rekommendera tjänsten till?
Ansök genom att klicka på "Ansök Nu" knappen eller länka jobbet till din vän alternativt skicka ansökan till info@ybsc.se
Vi ser över ansökningarna löpande så tveka inte med att söka tjänsten som skadereperatör redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
