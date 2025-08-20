Bilsäljare Volkswagen Personbilar
Toveks Personbilar AB, Försäljning, Skee/Strömstad / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2025-08-20
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toveks Personbilar AB, Försäljning, Skee/Strömstad i Strömstad
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Vi söker nu efter en driven och energisk säljare till vår anläggning i Skee / Strömstad.
Tjänsten innebär att självständigt driva hela säljprocessen, från första kontakten med kund, till provkörning, offert, leverans och kundvård. Dina kunder är både privatpersoner och företag i olika storlekar. Du kommer att arbeta proaktivt med prospektering och aktiviteter både i och utanför bilhallen. I rollen som säljare ansvarar du själv för din egen utveckling, tillsammans och med stöd av vår organisation. Vi har gedigna säljprocesser, utbildningar och bra IT-system som alla är hjälpmedel för att du ska lyckas i din roll som säljare hos oss.
I Skee är vi ett gäng glada och positiva säljare och vi letar efter dig som vill vara en del av det och bidra till vår goa stämning. Det är meriterande om du idag jobbar med försäljning, kanske inom detaljhandel eller uppsökande försäljning och vill nu ta nästa steg i din karriär. Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad, då de bilar du kommer att sälja är moderna, elektrifierade och uppkopplade. Har du dessutom ett allmänt bilintresse så är det ett plus.
Som säljare behöver du vara som en kameleont, bra på att ta folk men också strukturerad i ditt arbete och i dina processer. Vi tror att du passar in på beskrivningen: driven, engagerad och med en vilja att göra goda affärer. Tillsammans med våra varumärken kommer vi att tillhandahålla introduktion och fortlöpande utbildningar under hela din anställning. Du kommer att bli del av ett team bestående av erfarna säljare som gärna delar med sig av sina kunskaper. På Toveks Bil vill vi vara våra kunders naturliga val samtidigt som vi har roligt på jobbet och trivs med det vi gör.
Vi erbjuder dig:
- En möjlighet att arbeta med några av marknadens ledande och mest innovativa varumärken.
- Ett självständigt arbete i ett spännande, expansivt och framgångsrikt företag.
- Tryggheten av att vara en del i ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder förmåner i form av uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: fast månadslön samt provision
Arbetsort: Skee / Strömstad
Omfattning: heltid
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb in med din ansökan.
OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget. Ersättning
Fast månadslön samt provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toveks Personbilar AB
(org.nr 556063-0740) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toveks Personbilar AB, Försäljning, Skee/Strömstad Kontakt
Daniel Hillbrant 0303400111 Jobbnummer
9467641