Bilsäljare till Svenska Motor i Skövde
Svenska Motor Sverige AB / Butikssäljarjobb / Skövde Visa alla butikssäljarjobb i Skövde
2026-07-21
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Svenska Motor är ett bilbolag med anor och tradition långt tillbaka i tiden. Idag är bolaget auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Kia på alla sina orter, Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. I Skövde är vi även auktoriserad serviceverkstad för Subaru. I Mariestad är serviceverkstaden även auktoriserad för Saab. Vid årsskiftet 2019/2020 slogs bolagen Gustaf E Bil AB och Svenska Motor i Västra Götaland AB ihop och verkar nu under namnet Svenska Motor Sverige AB. Svenska Motor är en del av Nordiska Motor-koncernen. Där ingår även Motor Trend, Motornova, Svenska Beg Bil, Karlstad Plåt och Lack samt Skövde Plåt och Lack.
1 plats(er).
Vi söker nu en bilsäljare till vårt försäljningsteam i Skövde!
Vi är redo för nästa växel – är du?
Som bilssäljare hos Svenska Motor blir du en del av ett engagerat team som representerar ett av marknadens mest spännande bilmärken – Kia.
Ditt fokus ligger på att attrahera nya kunder och bygga långsiktiga relationer med både privat- och företagskunder. Du arbetar i en modern försäljningsmiljö där kundupplevelsen står i centrum och våra ledord är engagemang, glädje och trygghet. Du är initiativtagande och affärsdriven, van att följa upp leads och skapa nya möjligheter. Du trivs i en miljö där tempot är högt, men där laganda, professionalism och kundnöjdhet alltid går först.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna mot både företag och privatkund. Gärna med ett etablerat kontaktnät
Alltid redo att ge det lilla extra för våra kunder
Är självgående, målmedveten och gillar att ta initiativ
Proffsig inställning och vilja att hitta lösningar
Är en relationsbyggare som genuint trivs med att möta människor
Har B-körkort och god datorvana
Är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Vi erbjuder
ett starkt varumärke i ryggen – Kia, Sveriges tredje största bilmärke
möjligheten att arbeta med attraktiva modeller inom el, hybrid och bensin
en modern anläggning , ett engagerat team och ett modernt företagsklimat
löpande utbildning och stöd för att utvecklas i din roll
fast lön med provisionsmodell
Ditt nästa steg
Känns detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Välkommen till Svenska Motor Skövde – här växer vi tillsammans med energi, engagemang och framtidstro.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Motor Sverige AB
(org.nr 556060-7201)
Hammarsmedsgatan 29 (visa karta
)
542 35 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Johan Strid johan.strid@svenskamotor.se +46500444804 Jobbnummer
10008203