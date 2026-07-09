Bilsäljare till Motor Trend i Karlstad
Motor Trend Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-07-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motor Trend Aktiebolag i Karlstad
Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend är dessutom en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.
1 plats(er).
Bli en del av vårt team – vi söker bilsäljare till Karlstad!
Vill du jobba med världens största bilmärke i en spännande bransch? Brinner du för kundmöten, gillar att bygga relationer och vill arbeta med ett starkt varumärke i en bransch i ständig utveckling? Då kan du vara vår nya bilsäljare!
Utvecklas med oss
Enligt vår filosofi är vi ständigt på en resa. Både som individer och som företag behöver vi förändring och utveckling för att må bra och vara delaktiga i den föränderliga värld vi lever i. Vi vill hjälpa dig att växa som människa och vi räknar med att du ska vilja bidra till företagets utveckling. Det är en viktig del i vår kultur. En annan del som är lika viktig handlar om att utveckla varandra. Med olika erfarenheter i bagaget och med stor respekt för våra medarbetares tankar och idéer lär vi av varandra. Det är på det viset som vi hela tiden blir lite bättre och vårt mål är att vi ska vara den bästa återförsäljaren på vår ort.
Vårt fina varumärke Toyota är i en spännande resa i Sverige där vi tror att vi kommer att fortsätta att ta större del av marknaden och att få fler nöjda och lojala kunder.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Du ingår i ett team med andra säljare där ni tillsammans strävar efter gemensamma såväl som individuellt uppsatta mål. Det är din vana och förmåga att kontakt, bemöta kunden och förstå dennes behov som värdesätts av oss.
Produktutbildning av Toyotas breda modellprogram får du när du väl är på plats hos oss.
Vi ser att du har ett stort intresse för att skapa långsiktiga relationer, förmåga att skapa förtroende samt har lätt för att samarbeta.
Hos oss har du en rad förmåner bl.a. kollektivavtal, friskvård och rabatter på de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi på Motor Trend tycker att det är viktigt med människor. Det är människorna som avgör hur en arbetsplats är och vi tror på öppna och tillmötesgående medarbetare som gillar att utvecklas och utveckla. Vi tror på ständig förbättring och förändring. Om du vill jobba i en sådan miljö och om du dessutom vill hjälpa våra kunder i rollen som säljare i Karlstad så har vi jobbet för dig.
Tjänsten är en heltidstjänst med ordinarie arbetstid måndag–fredag kl. 09.00–18.00. Arbete varannan lördag ingår enligt schema. I samband med kundevent, mässor och andra aktiviteter kan även enstaka kvälls-och helgpass förekomma.
Vi söker därför dig som trivs med flexibla arbetstider och uppskattar att möta kunder när affärerna sker.
Vad du kommer göra
Som bilsäljare hos oss är du mer än bara en säljare – du är företagets ansikte utåt och den som gör skillnaden i kundens upplevelse.
Som säljare hos oss tar du hand om hela affären, från möte med kunden till leverans av bilen och uppföljning.
Du arbetar också aktivt med försäljning av kringtjänster så som serviceavtal och tillbehörsförsäljning.
Se till att varje kund lämnar oss med ett leende och en känsla av trygghet.
Arbeta med vår moderna CRM-plattform för uppföljning och utveckling av kundkontakter.
Vara en viktig del i vårt koncept BRIT – Best Retailer In Town.
Vi söker dig som
Är dokumenterad och erfaren bilsäljare med några år i branschen.
Är driven och målinriktad samt förstår vikten av att arbeta proaktivt.
Är social, driven och har en passion för försäljning.
Har lätt för att skapa förtroende och ge service i toppklass.
Gillar utmaningar, högt tempo och att arbeta mot mål.
Trivs med ansvar och vill bidra till en positiv laganda.
Har god datorvana samt B-körkort, vilket är ett krav.
Varför välja oss?
Vi erbjuder en arbetsplats där din insats märks och uppskattas. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och bli en del av en kultur där vi kombinerar höga ambitioner med god gemenskap.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend Aktiebolag
(org.nr 556346-6969)
Hammarsmedsgatan 29 (visa karta
)
542 35 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motor Trend AB Kontakt
Säljchef
Calle Axelsson calle.axelsson@motortrend.se +4654240103 Jobbnummer
9997758