Bilsäljare till Autolane AB i Kungälv
2026-03-04
Vill du bli en av toppsäljarna i bilbranschen?
Autolane AB befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu drivna och affärsinriktade bilsäljare som vill vara med och fortsätta bygga ett av branschens mest spännande företag.
Det här är inte ett jobb för alla. Vi söker dig som gillar tempo, ansvar och som motiveras av att prestera, göra affärer och utvecklas tillsammans med ett starkt team.
Hos oss arbetar människor som brinner för affärer, kundservice och som vill vara en del av ett företag där ambition, professionalism och laganda står i centrum. Hos oss blir du del av ett team där rätt personer får möjligheten att växa, ta ansvar och nå sin fulla potential.
Som säljare hos Autolane AB ansvarar du för hela affären - från första kundkontakt till avslut och uppföljning. Du möter kunder dagligen, bygger relationer och hjälper dem att hitta rätt bil utifrån deras behov.
Vi söker dig som
• Är resultatinriktad och drivs av att nå och överträffa försäljningsmål
• Har ett genuint intresse för bilar och brinner för produkten du arbetar med, särskilt inom premiumsegmentet
• Är social och har lätt för att skapa förtroende genom tydlig, personlig och professionell kommunikation
• Är affärsdriven och har förståelse för vad som krävs för att skapa bra affärer
• Är driven och målinriktad och motiveras av att prestera på hög nivå
• Är lyhörd och förstår kundens behov
• Är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete och noggrann i uppföljning av kunder och affärer och samarbetet med kollegor
Kvalifikationer
• Erfarenhet inom fordonsförsäljning, gärna bilförsäljning
• B-körkort (manuell växellåda)
Vad vi erbjuder
• Ett starkt varumärke med attraktiva bilar
• Ett engagerat och stöttande team med stark laganda
• Tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter
• En arbetsplats med högt tempo, positiv energi och höga ambitioner
En konkurrenskraftig lön som belönar din kunskap och ditt engagemang.
Vi söker personer som vill mer än bara ha ett jobb - vi söker dig som vill utvecklas, prestera och vara med och bygga något långsiktigt.
Vårt mål är att fortsätta utvecklas och fortsätta vara ett av de mest attraktiva företagen i bilbranschen - både för våra kunder och för våra medarbetare.
Är du eller någon du känner den vi söker?
Skicka din ansökan till ansokan@autolane.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta in med att skicka in din ansökan.
Autolane AB
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Per mejl
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autolane AB
(org.nr 556916-8619), https://www.autolane.se/
Solbräckegatan 14 (visa karta
)
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778118