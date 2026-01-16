Bilsäljare och bilinköpare
2026-01-16
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Beskrivning av tjänsten:
Vi söker engagerade och drivna medarbetare till våra roller som bilsäljare och bilinköpare. Du kommer att arbeta med försäljning och inköp av bilar samt ha daglig kontakt med kunder. Rollen passar dig som är serviceinriktad, affärsmässig och har ett intresse för bilar.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Försäljning av bilar till privat- och företagskunder
Inköp och värdering av begagnade bilar
Kundkontakt via telefon, e-post och personliga möten
Administration kopplad till bilaffärer
Samarbete med verkstad och övriga kollegorKvalifikationer
Erfarenhet av bilförsäljning eller inköp är meriterande
God kommunikativ förmåga och servicekänsla
Affärsmässig och resultatinriktad
Förmåga att arbeta självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info.motorhuset@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motorhuset i Stockholm AB
(org.nr 559420-4405) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gabriel Zhilkin info.motorhuset@gmail.com Jobbnummer
9687413