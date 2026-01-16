Bilsäljare och bilinköpare

Motorhuset i Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna
2026-01-16


Beskrivning av tjänsten:
Vi söker engagerade och drivna medarbetare till våra roller som bilsäljare och bilinköpare. Du kommer att arbeta med försäljning och inköp av bilar samt ha daglig kontakt med kunder. Rollen passar dig som är serviceinriktad, affärsmässig och har ett intresse för bilar.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Dina arbetsuppgifter
Försäljning av bilar till privat- och företagskunder

Inköp och värdering av begagnade bilar

Kundkontakt via telefon, e-post och personliga möten

Administration kopplad till bilaffärer

Samarbete med verkstad och övriga kollegor

Kvalifikationer
Erfarenhet av bilförsäljning eller inköp är meriterande

God kommunikativ förmåga och servicekänsla

Affärsmässig och resultatinriktad

Förmåga att arbeta självständigt och i team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info.motorhuset@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Motorhuset i Stockholm AB (org.nr 559420-4405)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Gabriel Zhilkin
info.motorhuset@gmail.com

Jobbnummer
9687413

