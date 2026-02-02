Bilrunner
Om rollen
Som Bilrunner är du den som får flödet att rulla. Du hjälper oss att hämta och lämna bilar, flytta bilar mellan platser och stötta teamet med snabba praktiska uppgifter som minskar stressen i vardagen.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Hämta/lämna bilar hos kund, verkstad, besiktning eller samarbetspartner
Flytta och parkera bilar i hall/uppställning, hålla ordning på ytorna
Enklare checklistor (t.ex. foton, kvittens, nyckelhantering)
Stötta logistiken med ärenden när tempot är högt
Testa bilar
Vi söker dig som
Har B-körkort och är en trygg, lugn förare
Är punktlig, ansvarstagande och gillar tempo
Kan kommunicera på svenska (och gärna engelska)
Trivs med att jobba fysiskt och vara "på språng"
Är strukturerad som person
Meriterande: vana att hantera många saker samtidigt
Anställning & villkor
Timlön
Minst 100 timmar/månad (möjlighet till fler timmar vid behov)
Arbetstider: främst vardagar, ibland kväll/helg vid behov
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
