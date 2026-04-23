Bilplåtslagare till Werksta Visby Sion
2026-04-23
Bilplåtslagare till Werksta Visby Sion
Vill du arbeta som bilplåtslagare i Visby Sion? Werksta söker en erfaren och engagerad bilplåtslagare till vår verkstad. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetssätt. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Din profil
Vi söker dig som är erfaren bilplåtslagare. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad och noggrann. Det är viktigt för oss att du blir en i gänget, att du har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har datavana samt förstår hur tidsstämpling fungerar. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort. Du behärskar svenska väl i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med många olika bilmärken och hantera såväl små reparationer som stora strukturskador.
Exempel på arbetsuppgifter;
• Byta och rikta karossdetaljer
• Svetsa, limma och nita
• Demontering och montering
• Samverka med planering, skadeberäknare och arbetsledare för att skapa goda resultat
Vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering
Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat
Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala tillväxt
Om Werksta Visby Sion
Werksta Visby Sion är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7412801-1963784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
621 99 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
