Bilplåtslagare på heltid
Arbetsgivare: Shakhboz Lack Class AB 559475-0308
Ort:Upplands Väsby
Anställning: Heltid, tillsvidare
Om jobbet
Annons 1 - Bilplåtslagare
Vi söker en erfaren bilplåtslagare till vår verkstad. Du kommer att arbeta med reparation av karosseriskador på personbilar och lätta transportfordon.Dina arbetsuppgifter
* Riktning och reparation av karosskador
* Byte och montering av karossdelar
* Svetsning och plåtarbete
* Förberedelse inför lackeringKvalifikationer
* Erfarenhet som bilplåtslagare
* Kunskap i riktbänk och svetsning
* Förmåga att arbeta självständigt
* Svenska eller engelska
Meriterande
* Erfarenhet av moderna riktverktyg
* B-körkort
Lön och villkor
Lön enligt kollektivavtal eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: [shakhbozclasslack@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Via mail
E-post: shakhbozclasslack@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilplåtslagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559475-0308)
Vatthagsvägen 5 (visa karta
)
194 52 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862664