Bilplåtslagare
Göteborgs Bilskadecenter AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Göteborg
2026-07-17
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Göteborgs Bilskadecenter är centralt beläget på Malmsjögatan i Göteborg och är en av Göteborgs få fullskaliga bilskadeanläggningar. Detta innebär att vi har eget plåtslageri, lackeringsverkstad samt mekanisk- och plastreparationsavdelning.
Vi har funnits inom bilskadebranschen i över 50 år och har under dessa år jobbat med de flesta bilmärken.
Vi arbetar i moderna miljövänliga lokaler där fordonens arbetsprocess kan följas kontinuerligt via digitala hjälpmedel vilket skapar optimerade arbetsflöden och god effektivitet.
Göteborgs Bilskadecenter kommer successivt att förändra sin interna organisation och genomgår för närvarande ett utvecklingsarbete i syfte att möta framtidens krav. Vi söker därför omgående en Bilplåtslagare som vill vara en del av denna utveckling och som kan bidra med kunskap och ett positivt nytänkande.
Obs! Endast bilplåtslagare med yrkeserfarenhet önskas!
• Erfarenhet av övriga arbetsuppgifter inom karosserireparationer.
• Kunskap i Cabas
• Datorvana
• Högvoltsutbildning (Elbilar)
Ni som söker bör ha flerårig erfarenhet av yrket, skall klara samtliga arbetsuppgifter inom yrket. Kunna arbeta självständigt samt ha sinne för ordning och reda. Kunna jobba efter Cabas kalkyl och digitalt planeringsprogram.
Välkommen med en ansökan, via mail, till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: arbeta@magno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "200-01". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Bilskadecenter AB
(org.nr 556678-3709)
Malmsjögatan 4 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rune Andersson rune.andersson@magno.se 031-219912 Jobbnummer
10005009