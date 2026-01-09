Bilplåtslagare
Bilplåtslagare/skadetekniker till auktoriserad verkstad i Gävle
Vill du vara en del av ett väletablerat och framgångsrikt företag. Sök tjänsten som bilplåtslagare och bli en del av ett härligt team.
Vi söker en just nu en självgående bilplåtslagare. Som skadereparatör reparerar du plåt- och plastskador på framför allt krockskadade bilar, genom att bland annat byta ut delar och genomföra riktningar. Uppdraget är långsiktigt där vi söker dig som är ute efter en trygg, välfungerande och utvecklande arbetsplats.
Vår kund är ett väletablerat och framgångsrikt företag. De är stolta representanter av flera olika bilmärken
Skallskrav:
• Plåtslagarutbildning eller fordonsteknisk utbildning, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Svenska i tal och skrift
• Körkort B
• Tidigare erfarenhet som bilskadereparatör
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning
Arbetstider: Mån-fre 7-16
Placeringsort: Gävle
Du ska vara en god kamrat och lagspelare. Du ska vara plikttrogen och ha en stor portion av ansvarskänsla. Att passa tider är en självklarhet för dig.
Nordic Bemanning & Rekrytering är verksamma inom de flesta branscher, vi har över 14 års erfarenhet av personallösningar och vi är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation.
Vi är ett personligt företag med kontor i Gävle och Sundsvall, vi förmedlar personal på ett flertal orter i Sverige med noggrannhet och träffsäkerhet.
Då vi är medlemmar och auktoriserade i branschorganisation kompetensföretagen kan du som konsult känna dig trygg hos oss då du omfattas av alla kollektivavtals avtalsenliga villkor gällande lön, semester, sjukfrånvaro etc.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer till en början vara anställd av Nordic Bemanning & Rekrytering och arbeta som konsult hos vår kund med mål att bli anställd direkt hos kund efter provanställningen.
