Bilplåtslagare

Vi söker dig som har erfarenhet av att rikta bilar,spackla,slippa. Du kommer att arbeta i vår verkstad med både större och mindre jobb. Vi tror att du: Har erfarenhet från bilplåt/lack eller liknande arbete. Är noggrann och kvalitets medveten. Kan arbeta både självständigt och i team. Har känsla för detaljer och finish.
Vi bjuder: En trevligt arbetsmiljö i ett sammansvetsat team. Möjlighet till utveckling inom yrket. Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till (azizms@telia.com). Eller ring 0735130691 Eller kom förbi verkstan för en pratstund. Anställning omfattas av kollektivavtal.