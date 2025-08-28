Bilplåtslagare

Billackering & skadecenter i Rosta AB / Tunnplåtslagarjobb / Örebro
2025-08-28


Vi söker dig som har erfarenhet av att rikta bilar,spackla,slippa.
Du kommer att arbeta i vår verkstad med både större och mindre jobb.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från bilplåt/lack eller liknande arbete.
Är noggrann och kvalitets medveten.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har känsla för detaljer och finish.

Vi bjuder:
En trevligt arbetsmiljö i ett sammansvetsat team.
Möjlighet till utveckling inom yrket.
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor.

Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till (azizms@telia.com).
Eller ring 0735130691
Eller kom förbi verkstan för en pratstund.
Anställning omfattas av kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: azizms@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Billackering & skadecenter i Rosta AB (org.nr 559403-7227)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Aziz M. S.
azizms@telia.com
0735130691

Jobbnummer
9481598

