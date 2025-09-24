Bilmekaniker till Pågen AB i Malmö
Pågen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2025-09-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pågen AB i Malmö
, Vellinge
, Kävlinge
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Välkommen till Pågen och vår gemenskap där alla hjälper alla. Varje morgon levererar vi rykande färskt bröd från ugnen till våra konsumenter i Sverige och runtom i världen. Vi söker nu en Bilmekaniker till vår verkstad som gillar en händelserik och utvecklande vardag och vill vara en del av vårt engagerade team.
Vad erbjuder vi dig?
Vi välkomnar dig som har vilja och glöd, får saker att hända och kan utmana. Vi är stolta över de resultat vi uppnått men är måna om att utvecklas, är öppna för nya sätt att se på saker och vill alltid bli lite bättre - varje dag. Vi är små nog att fatta snabba beslut som krävs för att hitta nya vägar och nå resultat. Vi tror på kraften att göra förändringar tillsammans och hos oss har du möjlighet att göra skillnad.
Hos oss blir du en del av den viktiga svenska livsmedelsförsörjningen. Att leverera färskt bröd till landets butiker varje dag innebär en fartfylld och varierad vardag oavsett vad du arbetar med här på Pågen. Dagligen ställs vi inför nya utmaningar som vi löser tillsammans. Vi har bakat bröd sedan 1878, men resan har bara börjat. Nu tar vi steget in i framtiden för att bli Europas modernaste bageri. Och vi vill ha dig med på resan.
Om arbetet
I rollen som Bilmekaniker i vår verkstad kommer du bl a att utföra:
• Service, underhåll och reparationer på B-bilar 3,5t och C-bil
• Bakgavellyft-arbete (elektronik, hydraulik) på BÄR-liftar och Zepro-liftar
• Däckmontering/balansering personbil, B-bil 3,5t, C-bil
• Säsongskifte vinter/sommar personbilar
• Foliering, karosserireparationer.
• Hantering av fordonsdiagnosprogram (felsökning)
• Efterbehandlingssystem för motoravgaser (AdBlue)
• Kunskap om Ebersprächer/Webasto värmare.
• Felsökning
• Goda datorkunskaper
Du kommer även att bidra till förslag på underhålls- eller reparationsåtgärder, medverka i att effektivisera underhållsarbetet vad gäller kvalitet och kostnad samt sköta dokumentation såsom registrering av arbetsorder och lagerhantering.
Såväl reparationer ute på väg som resor i tjänsten kan förkomma.
Vem är du?
Vi söker dig med fordonsgymnasieutbildning och minst 5 års erfarenhet. Vi ställer krav på körkort B BE C samt yrkesförarkompetensbevis (YKB).
Förutom ditt tekniska kunnande är din förmåga att bygga relationer viktig, du finner glädje i att hjälpa och bidra till utveckling. Att du brinner för service och att ge "det lilla extra" samt att du alltid har kollegan och verksamheten i fokus är en självklarhet.
Övriga kvalifikationer:
• Problemlösning/analytisk
• Självständig i arbete
• Stresstålig
• Handlingskraftig
• Samarbetsförmåga
• Flexibel
• Kvalitetsmedveten
Vår bilverkstad finns i anslutning till vårt huvudkontor i Malmö och arbetet är måndag-fredag. Vi tillämpar provanställning.
Sök tjänsten
Varmt välkommen med din ansökan med sista ansökningsdag 251031. Vi kommer att göra urval och hålla intervjuer därefter. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen AB
(org.nr 556078-6708) Kontakt
Henrik Johnsson henrik.johnsson@pagen.se 040-323633 Jobbnummer
9525347