Bilmekaniker Till Ny Modern Bilverkstad (meca)
Enköping Servicecenter Ab (meca) / Maskinreparatörsjobb / Enköping
2026-02-07
Vi söker en bilmekaniker till en helt ny och modern bilverkstad som byggs från grunden. Verkstaden är nyetablerad och all utrustning samt alla verktyg är nya och fräscha.
Arbetet består av service felsökning och reparation av personbilar. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat oljeservice däckbyte bromsbyte felsökning av fordon samt andra vanligt förekommande mekanikeruppgifter. Arbetet sker utifrån tydliga arbetsorder där bil och uppdrag tilldelas internt.
Tjänsten innebär ingen kundkontakt. Kundmottagning och kunddialog hanteras av annan personal i en separat del av verksamheten. I verkstadsytan arbetar vanligtvis två till tre personer samtidigt vilket skapar en lugn strukturerad och trygg arbetsmiljö.
Det finns goda möjligheter till utveckling i tjänsten. Vi ser gärna att du har viljan att lära dig nya arbetsmoment och utvecklas som mekaniker. Introduktion ges på plats och det finns möjlighet till vidare upplärning och utbildning i takt med att verksamheten växer.
Vi söker en person som är noggrann ansvarstagande och har intresse för fordon och teknik. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Anställningen sker med stöd från Arbetsförmedlingen. Anställningsform är tillsvidare med inledande provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Maila, ring eller smsa
E-post: info@movelink.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköping Servicecenter AB
Kvartsgatan 15
749 40 ENKÖPING
Enköping Servicecenter Ab (meca) Kontakt
Platschef
Mustafa Sagher info@movelink.se 0760307688
