Bilmekaniker Till Meca I Västerås
F-Hans bil AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2025-12-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos F-Hans bil AB i Västerås Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
F-Hans Bil bedriver MECA verkstad i Bäckby. Med många års erfarenhet av bilreparation fokuserar vi på bred service till alla olika bilmärken, för både privatpersoner och företagare.
Vi söker just nu bilmekaniker till vår MECA verkstad i Bäckby. Verkstaden ligger bra beläget i Bäckby och utför service, reparationer och felsökning till många olika bilmärken.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som bilmekaniker innebär reparationer, felsökning, bilservice m.m. Du kommer att jobba med många olika bilmärken. Med tiden så finns möjligheten till att ta mer ansvar och utöka ditt ansvarsområde.Profil
Vi söker dig som har väldigt god fordonskännedom där du har mekat på bilar sen tidigare. Du har ett genuint intresse i bilar och att arbeta med bilar. Du är ansvarstagande, prestigelös, flexibel och öppen för att fortsätta lära dig nya saker. Du klarar av att arbeta självständigt utan problem men också samarbeta med andra när det krävs. Vi ser att du har lätt att kommunicera med kollegor och eventuella kunder.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet som bilmekaniker/arbetat på bilverkstad/har fordonsutbildning och erfarenhet av bilreperationer
Arbetstid: Dagtid (måndag-fredag)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: jobb.fhansbil@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare F-Hans bil AB
(org.nr 559069-5465), https://www.meca.se/hitta-verkstad/vasteras/f-hans-bil-ab
Hejargränd 2 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666602