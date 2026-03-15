Bilmekaniker till kunder i Stockholmsregionen
2026-03-15
Vi söker flera erfarna bilmekaniker till direktanställning hos våra kunder i Stockholmsregionen.
Vi samarbetar med väletablerade bilverkstäder och fordonsföretag i Stockholm som nu förstärker sina team. Du arbetar självständigt med service, felsökning och reparationer - varierad vardag med frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparationer av personbilar och lätta fordon
Felsökning med diagnosverktyg på mekaniska och elektriska system
Byte av bromsar, hjulupphängning, motor- och transmissionskomponenter
Besiktningsförberedande arbeten och kvalitetskontroll
Daglig kundkontakt och dokumentation i verkstadens systemKvalifikationer
Avslutad fordonsteknisk utbildning och/eller gymnasieutbildning inom fordonsteknik
Minst 3 års erfarenhet som bilmekaniker
Erfarenhet av diagnosverktyg (t.ex. VIDA, ISTA, ODIS eller liknande)
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder
Direktanställning med marknadsmässig lön
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
114 32 STOCKHOLM
