Bilmekaniker till FasTtrack Taxi AB

FastTrack Taxi AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-01-21


FastTrack Taxi AB är ett företag som är verksamt inom bil-service, reparation, och däckbyte.
Kunderna är framförallt yrkestrafik inom taxi, men enstaka privata kunder förekommer också.
Just nu söker vi en bilmekaniker som vill hjälpa oss med arbetet i verkstaden.
Tjänsten som bilmekaniker på FastTrack Taxi AB innebär arbeta med moderna bilar från årsmodell 2015 och nyare. De märken som du främst kommer arbeta med är Mercedes & Toyota. I arbetsuppgifterna ingår allt från service, reparationer och felsökningar till att byta däck.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
abtaxi0222@gmail.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FastTrack Taxi AB (org.nr 559368-9853)
Askersundsgatan 2 (visa karta)
124 67  BANDHAGEN

Jobbnummer
9697073

