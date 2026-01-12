Bilmekaniker till Euromaster Härnösand
2026-01-12
Har du erfarenhet som Bilmekaniker och letar efter nästa utmaning? Euromaster Härnösand ska nu utökas med en kompetent bilmekaniker som sätter säkerheten, kunden och kvaliteten först.
Vi söker dig med gedigen erfarenhet och passion för service, felsökning och reparationer på lätta fordon. I rollen som bilmekaniker kommer du att vara kundens dedikerade kontaktperson och expert, där du ansvarar för teknisk support, reparationer, underhåll och felsökning av deras fordon med fokus på att bygga långsiktiga kundrelationer. Du har ett helhetsansvar där du hjälper kunden från första kontakt till fakturering.
Bilservice kommer att vara ditt fokusområden men i din roll ingår även arbete med däckservice.
Vi erbjuder dig:
- En trygg anställning hos en stabil arbetsgivare
- Konkurrenskraftiga förmåner
- Möjligheter till kompetenshöjande utbildningar
Skicka in din ansökan och berätta varför just du skulle vara en värdefull förstärkning till vårt team!
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet som bilmekaniker
- Fordonsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
- Tidigare erfarenhet av kundkontakt och försäljning
- Datorvana och administration
- Kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
- B-körkort
- Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av däckbranschen
- C-körkort
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Låter detta som en tjänst för dig? - Varmt välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
