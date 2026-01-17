Bilmekaniker till Åre kommun!
Är du en mycket erfaren bilmekaniker som vill jobba med oss på Järpen's bilvård? Sjukt bra lön och arbetsvillkor utlovas! Krav är att du har stor erfarenhet av arbete i bilverkstad. Vi söker dig som vill och kan ta sig an rollen som verkstadschef.
Hög lön erbjuds och hjälp med att hitta boende för dig som vill flytta hit till vackra Åre. Så mejla oss din intresseanmälan på info@arestad.net
.
Det är ett stort plus om du helst vill jobba mån-tors och vara ledig fre-sön och satsa på ett rikt liv utanför jobbet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
