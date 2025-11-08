Bilmekaniker/Tekniker Uppsala

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2025-11-08


Är du en erfaren bilmekaniker som gillar att ha många bollar i luften?
Vi söker dig som trivs med att skruva, felsöka och leverera riktigt bra service!

Just nu letar vi efter skickliga bilmekaniker till våra kunders verkstäder. Det handlar om både större anläggningar och mindre, familjära verkstäder - men det gemensamma är att du behövs där det händer. Oavsett miljö kommer du vara en viktig del av teamet och bidra till att hålla fordonen rullande.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Du kommer arbeta med allt från service och reparationer till felsökning och mer avancerade diagnoser. Det kan även förekomma arbete med el- och hybridbilar, beroende på verkstad. I vissa fall kan du även komma i kontakt med kunder.

Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Har jobbat som bilmekaniker tidigare (gärna minst 1-2 år)

Är trygg i att arbeta självständigt, men också en bra lagspelare

Har B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med diagnostik, AC, elfordon eller specifika märken - men inget krav.

Vad vi erbjuder
Du får chansen att arbeta i en bransch som ständigt utvecklas, där du har möjlighet att växa och lära dig nytt. Vi samarbetar med flera olika verkstäder och anpassar uppdraget efter din erfarenhet och vad du själv vill få ut av jobbet.

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan så hör vi av oss! Vi går igenom ansökningarna löpande.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "169".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Robin Montazeri
Robin.montazeri@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595435

