Bilmekaniker/Tekniker sökes
Autocenter I Lund AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2025-10-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autocenter I Lund AB i Lund
Vi är en Mekonomen Bilverkstad som servar och reparerar de flesta bilmärken
Som en ledande aktör i branschen erbjuds du ett spännande arbete i en innovativ koncern som värdesätter hög kvalitet. Med en effektiv logistikkedja kan vi erbjuda både konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enklare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.
Är bilar ditt stora intresse? Är du noggrann och effektiv och trivs med att arbeta med duktiga kollegor - i så fall kommer du att trivas hos oss!
Vi på LINERO BILSERVICE söker nu en ny mekaniker/tekniker till vårt gäng!
Vi är en Mekonomen verkstad som utför service, reparationer och felsökningar på alla bilmärke.
När du arbetar som bilmekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet.
Du har en positiv inställning till arbetet, tar egna initiativ och eget ansvar. Det är viktigt med kvalitet och noggrannhet i arbetet. Du behärskar även felsökning och bilelektronik.
Du ska ha minst 3 års erfarenhet från liknande arbete. Du ska dock ha ett tekniskt kunnande och ett stort bil intresse, och villig till att utvecklas, en fordonsteknisk utbildning i botten samt minst B-körkort. Förutom detta så ska du kunna prata och förstå svenska i tal och skrift utan några hinder i språket.
Meriterande är om du har erfarenhet av postens bilar .
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning.
Är du den vi söker så tveka inte att skicka CV och ett personligt brev.
Vi behandlar ansökningar löpande.
Rekryteringsfirmor undanbedes! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: zorantr64@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "#jobbjustnu". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autocenter i Lund AB
(org.nr 556645-1588)
Avtalsvägen 13 (visa karta
)
227 61 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linero Bilservice Kontakt
Zoran Trajkovic zorantr64@gmail.com 046-2881020 Jobbnummer
9550904