Bilmekaniker sökes till verkstad i Oslo
2025-09-02
Bilmekaniker till bilverkstad i Oslo - Är det du?
Vi letar efter en skicklig bilmekaniker som vill bli en del av vårt team på en bilverkstad i Oslo, Norge. Här får du inte bara en chans att använda dina tekniska kunskaper utan du får också möjlighet att utvecklas i en miljö där vi både arbetar hårt och har roligt! Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för rätt person, så om du är redo för nästa steg i din karriär, då kan det här vara något för dig!Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och service av fordon upp till 3500 kg totalvikt
Skriv detaljerade arbetsordrar och beskriv noggrant det arbete som utförts
Följa rutiner för reklamationer och garantier
Bidra till kunskapsutbyte och samarbeta med kollegor för att skapa en positiv arbetsmiljö
Kvalifikationer och egenskaper:
Yrkesbevis som bilmekaniker (inte ett krav)
Erfarenhet av felsökning, service och reparationer
En god kommunikationsförmåga, såväl med kunder som med kollegor.
Du förstår vikten av att leverera högsta kvalitet och kundservice
Du är noggrann och kvalitetsmedveten
Du har en bra arbetsmoral och ett positivt humör
Du har förmåga att lyssna, hjälpa till och bidra till ett välfungerande team.
B-körkort
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftiga villkor
Bra pensions- och försäkringssystem
Kurser i elarbete
En stabil arbetsmiljö med hög kompetens på alla nivåer
Stora möjligheter till professionell och personlig utveckling
En arbetsplats där alla är stolta över sitt arbete och det vi åstadkommer tillsammans.
Så här söker du:
Vi behandlar ansökningar löpande och konfidentiellt. Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till Umesh Sethi på +47 98244776. Vi ser fram emot att höra från dig och kanske få välkomna just dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
