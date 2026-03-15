Bilmekaniker sökes till privata verkstäder i Malmö
2026-03-15
Vi söker flera erfarna bilmekaniker till direktanställning hos våra kunder i Malmöområdet.
Vi samarbetar med väletablerade bilverkstäder och fordonsföretag i Malmö som nu förstärker sina team. Du arbetar självständigt med service, felsökning och reparationer - en varierad vardag i en professionell verkstadsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparationer av personbilar och lätta fordon
Felsökning med diagnosverktyg på mekaniska och elektriska system
Byte av bromsar, hjulupphängning, motor- och transmissionskomponenter
Besiktningsförberedande arbeten och kvalitetskontroll
Daglig kundkontakt och dokumentation i verkstadens systemKvalifikationer
Avslutad fordonsteknisk utbildning och/eller gymnasieutbildning inom fordonsteknik
Minst 3 års erfarenhet som bilmekaniker
Erfarenhet av diagnosverktyg (märkes- eller multidiagnos)
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Kund erbjuder
Direktanställning med lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att växa i rollen
Omfattning: Heltid
Placering: Malmöområdet
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
(org.nr 559365-5847)
214 57 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Kronan Rekrytering
9798148