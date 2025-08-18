Bilmekaniker sökes till BilExperten i Boxholm AB

Bilexperten i Boxholm AB / Maskinreparatörsjobb / Boxholm
2025-08-18


Vi söker en erfaren och noggrann bilmekaniker som vill bli en del av vårt växande team.
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, reparationer och felsökning av olika bilmärken.

Dina arbetsuppgifter
• Utföra service och reparationer på personbilar
• Felsökning med diagnosutrustning
• Byta och montera reservdelar
• Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet

Kvalifikationer
• Erfarenhet som bilmekaniker (minst 5 år)
• Kunskap inom fordonsdiagnostik
• B-körkort är ett krav
• Svenska eller engelska i tal

Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
• Trevlig arbetsmiljö i Boxholm

Arbetsort: Boxholm, Östergötlands län
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontakt:
Rames
Telefon: 0700297772
E-postadress: Info@bilexpertenboxholm.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: Info@bilexpertenboxholm.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilexperten i Boxholm AB (org.nr 559195-1198)
Tranåsvägen1 (visa karta)
595 71  BOXHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
BilExperten I Boxholm AB

Jobbnummer
9463985

