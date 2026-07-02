Bilmekaniker sökes omgående till Vilhelmina
Meko Sales AB / Maskinreparatörsjobb / Vilhelmina Visa alla maskinreparatörsjobb i Vilhelmina
2026-07-02
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Vi söker nu en driven och nyfiken mekaniker till vår verkstad. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
• Dokumenterad relevant utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker
• God administrativ förmåga och datorvana
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse. Minst B körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
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Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO – och vilka möjligheter som väntar just nu.
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meko Sales AB
(org.nr 556157-7288)
999 97 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mekonomen Sverige Jobbnummer
9990385