Bilmekaniker sökes omgående till Tyresö
Meca Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Tyresö
2026-02-27
Vi söker nu en driven och nyfiken mekaniker till vår verkstad. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilmekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Du kommer att jobba nära kunden och behöver därför ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer. Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
• Dokumenterad relevant utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker
• God administrativ förmåga och datorvana
• Goda kommunikativa egenskaper
• Ett gott kundbemötande
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse och har känsla för service. Minst B körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr.556724-9254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.
Vill du veta mer om oss?
Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO - och vilka möjligheter som väntar just nu.
MECA med huvudkontor i Stockholm och Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade MEKO och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med ca. 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.
Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA.
Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.
