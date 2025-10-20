Bilmekaniker sökes omgående till Göteborg
2025-10-20
Vi söker nu en driven och nyfiken mekaniker till vår verkstad. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilmekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Du kommer att jobba nära kunden och behöver därför ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer. Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
• Dokumenterad relevant utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonsmekaniker
• God administrativ förmåga och datorvana
• Goda kommunikativa egenskaper
• Ett gott kundbemötande
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse och har känsla för service. Minst B körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
Personuppgiftshantering Meko SwedenAB. nr. 556724-9254 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: PowerPoint Presentation
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet. Ersättning
