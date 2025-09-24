Bilmekaniker sökes omgående till Boden
Bilmekaniker med erfarenhet sökes till KL Bilverkstad i Boden!Vi växer och söker nu en erfaren och lösningsorienterad bilmekaniker / tekniker till vår verkstad i Boden! Har du god kunskap inom felsökning och trivs med att jobba självständigt med varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker.
Om tjänstenHos oss på KL Bilverkstad i Boden arbetar du med allt från enklare service till mer avancerade reparationer. Din huvudsakliga uppgift kommer vara reparation samt felsökning av personbilar och lätta lastbilar, oavsett märke. Du kommer vara en viktig del i att hitta rätt diagnos - snabbt, noggrant och kundfokuserat.
Du arbetar nära kundmottagning och övriga kollegor i verkstaden och bidrar aktivt till en trygg och professionell upplevelse för våra kunder.
Vi söker dig som har:
- Dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker - med särskilt fokus på felsökning och diagnos
- God datorvana (viktigt i diagnostik)
- Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
- B-körkort (krav)
- God servicekänsla och tydlig kommunikation med både kunder och kollegor
- Vi tror att du är strukturerad, ansvarsfull och gillar utmaningar. Du trivs i en mindre men effektiv organisation där alla hjälps åt och din kompetens får ta plats
Tjänsten är på heltid med omgående tillträde och är placerad vid KL Bilverkstad på Slipvägen 5 i Boden. Anställningen inleds med en provanställning på sex månader, med möjlighet till en tillsvidareanställning därefter. Lön sätts individuellt och inkluderar ett bonusavtal. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så ansök redan nu!Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC). Personuppgiftshantering Meko SwedenAB. nr. 556724-9254 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: PowerPoint Presentation
MECA med huvudkontor i Stockholm och Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade MEKO och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med ca. 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.
Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA.
Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.
Läs mer om oss på meca.se
