Bilmekaniker sökes omgående

Jovi Konsult AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde
2026-03-17


Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Skövde, Tibro, Mariestad, Vara, Vänersborg eller i hela Sverige

Är du en bilmekaniker med intresse för fordon och teknik? Vill du arbeta i en verkstad där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en bilmekaniker till vår kund i antingen Mariestad, Skövde, Tibro, Falköping eller Lidköping, där du blir en viktig del av det dagliga arbetet i verkstaden.

Publiceringsdatum
2026-03-17

Om tjänsten
Som bilmekaniker arbetar du med service, reparation och felsökning av personbilar. Du kommer att ingå i ett team där samarbete och kvalitet är centralt, samtidigt som du har möjlighet att arbeta självständigt i dina uppgifter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker

Har goda kunskaper inom service och felsökning

Har B-körkort

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande
Fordonsutbildning

Vem är du?
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och du har ett genuint intresse för fordon och teknik.
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Tveka inte att söka.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7398830-1896883".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9801659

Prenumerera på jobb från Jovi Konsult AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jovi Konsult AB: