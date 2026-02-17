Bilmekaniker Sökes A Mechanics Tyresö Ab (meca)
A Mechanics Tyresö AB / Maskinreparatörsjobb / Tyresö Visa alla maskinreparatörsjobb i Tyresö
2026-02-17
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Mechanics Tyresö AB i Tyresö
A Mechanics Tyresö AB är en MECA-ansluten bilverkstad där vi servar och reparerar personbilar och lätta transportbilar av samtliga bilmärken - nya som gamla. Vi söker nu en erfaren och självgående bilmekaniker som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbilar och transportbilar enligt tillverkarens och MECAs kvalitetskrav. (Godkänd Bilverkstad)Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll
Felsökning och diagnos
Reparationer (bromsar, kamrem, koppling, växellåda, motor m.m.)
Däck-, olja- och filterbyten
Provkörning av fordonDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Lösningsorienterad och tekniskt intresserad
Serviceinriktad och professionell
Självgående men även fungerar bra i teamKvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet som bilmekaniker
Goda kunskaper inom felsökning och bilelektronik
Förmåga att arbeta självständigt
B-körkort (krav)
Grundläggande svenska
Vi erbjuder
Heltid Fast månads- anställning
Modern verkstad och bra arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via email.
E-post: Elias@amech.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Mechanics Tyresö AB
(org.nr 559497-8743), https://www.meca.se/hitta-verkstad/tyreso/a-mechanics-tyreso-ab
Industrivägen 10 (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9748760