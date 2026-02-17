Bilmekaniker Sökes A Mechanics Tyresö Ab (meca)

A Mechanics Tyresö AB / Maskinreparatörsjobb / Tyresö
2026-02-17


A Mechanics Tyresö AB är en MECA-ansluten bilverkstad där vi servar och reparerar personbilar och lätta transportbilar av samtliga bilmärken - nya som gamla. Vi söker nu en erfaren och självgående bilmekaniker som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbilar och transportbilar enligt tillverkarens och MECAs kvalitetskrav. (Godkänd Bilverkstad)

Publiceringsdatum
2026-02-17

Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll
Felsökning och diagnos
Reparationer (bromsar, kamrem, koppling, växellåda, motor m.m.)
Däck-, olja- och filterbyten
Provkörning av fordon

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Lösningsorienterad och tekniskt intresserad
Serviceinriktad och professionell
Självgående men även fungerar bra i team

Kvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet som bilmekaniker
Goda kunskaper inom felsökning och bilelektronik
Förmåga att arbeta självständigt
B-körkort (krav)
Grundläggande svenska

Vi erbjuder
Heltid Fast månads- anställning
Modern verkstad och bra arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via email.
E-post: Elias@amech.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Mechanics Tyresö AB (org.nr 559497-8743), https://www.meca.se/hitta-verkstad/tyreso/a-mechanics-tyreso-ab
Industrivägen 10 (visa karta)
135 40  TYRESÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9748760

