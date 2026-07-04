Bilmekaniker sökes

IM Bilservice i Karlstad AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad
2026-07-04


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Bilmekaniker sökes till IM Bilservice
Är du en erfaren bilmekaniker eller nyutbildad med stort intresse för fordon? Då vill vi gärna träffa dig!

Vi på IM Bilservice söker en bilmekaniker för service, felsökning och reparation av personbilar. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Vi söker dig som:

Har utbildning eller erfarenhet som bilmekaniker
Har B-körkort
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Moderna verktyg och utrustning
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Placeringsort: Karlstad
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-07-04

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till imbilservice@boschcarservice.se eller kontakta oss för mer information.

Välkommen med din ansökan till IM Bilservice! 🚗🔧

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-03
E-post: samassaad5@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
IM Bilservice i Karlstad AB (org.nr 559173-1681)
Kvällvindsgatan 6 (visa karta)
652 21  KARLSTAD

Jobbnummer
9992700

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