Bilmekaniker (Personbilsmekaniker)
Partille VVS & Entreprenad AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille VVS & Entreprenad AB i Göteborg
Som bilmekaniker ansvarar du för service, reparation och underhåll av företagets egna fordon samt kunders personbilar och lätta transportbilar. Arbetet omfattar felsökning med diagnosutrustning, service enligt tillverkarens rekommendationer samt reparation av motor, bromsar, styrning, fjädring, avgassystem, koppling, transmission och elektriska system. Du utför även däckservice, hjulinställning, enklare svets- och monteringsarbeten samt kontroller inför besiktning. I rollen ingår att beställa reservdelar och förbrukningsmaterial, hålla ordning i verkstaden, dokumentera utförda arbeten och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav. Du har daglig kontakt med både företags- och privatkunder, ger information om fel, föreslagna åtgärder och kostnadsförslag samt bidrar till ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Arbetsuppgifterna går att anpassa.
Arbetet utförs i en mindre bilverkstad på landsbygden med en lugn och trivsam arbetsmiljö. Verksamheten präglas av ett planerat arbetssätt där arbetsuppgifter bokas i förväg, vilket ger goda möjligheter att arbeta metodiskt och med hög kvalitet utan onödig tidspress. Kundkretsen består främst av återkommande företagskunder, privatkunder och företagets egna fordon. Den långsiktiga kundkontakten skapar ett personligt arbetsklimat och ett förtroendefullt samarbete. Arbetet sker huvudsakligen inomhus i en välutrustad verkstad med tillgång till nödvändiga verktyg och hjälpmedel. Arbetsmiljön kännetecknas av ett lugnt arbetstempo, god ordning och ett nära samarbete mellan medarbetarna. Fokus ligger på kvalitet, säkerhet och noggrannhet snarare än högt tempo, vilket bidrar till en trygg och hållbar arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: s073690@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille VVS & Entreprenad AB
(org.nr 559036-7370) Arbetsplats
Göteborgs Handels och servciepartner Jobbnummer
10008749