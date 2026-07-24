Bilmekaniker / Montör inom Fordonsindustrin
Uniflex AB / Fordonsmontörsjobb / Malmö Visa alla fordonsmontörsjobb i Malmö
2026-07-24
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, Staffanstorp
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Om tjänsten Vi söker nu engagerade och drivna bilmekaniker/montörer till vår kund inom fordonsindustrin. I rollen kommer du att arbeta med montering, service, reparation och kvalitetskontroller av fordon och fordonskomponenter. Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Service, och reparation av fordon
Kvalitetskontroll enligt gällande rutiner
Dokumentation av utfört arbete
Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö
Montering av fordonskomponenter och tillbehör
Vem är du?
Har tekniskt intresse och god mekanisk förståelse
Kan arbeta noggrant och kvalitetsmedvetet
Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Har manuellt B-körkort (krav)
Har erfarenhet som bilmekaniker, fordonsmekaniker eller montör
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8123278-2114790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Malmo Central Station (visa karta
)
211 20 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010902