Bilmekaniker / Montör inom Fordonsindustrin

Uniflex AB / Fordonsmontörsjobb / Malmö
2026-07-24


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Om tjänsten Vi söker nu engagerade och drivna bilmekaniker/montörer till vår kund inom fordonsindustrin. I rollen kommer du att arbeta med montering, service, reparation och kvalitetskontroller av fordon och fordonskomponenter. Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.

Publiceringsdatum
2026-07-24

Dina arbetsuppgifter
Service, och reparation av fordon

Kvalitetskontroll enligt gällande rutiner

Dokumentation av utfört arbete

Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö

Montering av fordonskomponenter och tillbehör

Vem är du?

Har tekniskt intresse och god mekanisk förståelse

Kan arbeta noggrant och kvalitetsmedvetet

Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga

Har manuellt B-körkort (krav)

Har erfarenhet som bilmekaniker, fordonsmekaniker eller montör

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8123278-2114790".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Malmo Central Station (visa karta)
211 20  MALMO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10010902

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