Bilmekaniker med taxiförarlegitimation
Östsmå AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-07-05
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Vi söker efter en till bilmekaniker till vår däck & bilverkstad i Jönköping.
Tjänsten är en specialtjänst , som passar den person som vill ha lite olika arbetsuppgifter.
På schema så kommer man först köra morgon skoltur och sedan jobba som bilmekaniker i vår bilverkstad.
Om du vill ha en annorlunda tjänst där du blandar dina arbetsuppgifter med att köra bil och att laga bilar så är det här det perfekta jobbet för dig.
Är du utbildad bilmekaniker eller "hobby bilmekaniker" spelar ingen roll för oss men det som är viktigt att man verkligen kan bilar.
KRAV:
• Självgående som bilmekaniker och däckmontering
• Taxiförarlegitimation
• Kunskap om bilar (ej krav på utbildning)
OBS!!! Viktigt att du verkligen kan bilar. I vår verkstad så har vi hjälp av felkodsläsare men det är endast som hjälp. Som mekaniker hos oss så måste man själv också kunna saker och ting och kunna lösa problem även utan datorn.
OBS!!! Om du skickar arbetsansökan till oss så skriv lite om dig själv och om din erfarenhet / meriter samt gärna även cv om du kan bifoga på tidigare jobb.
Arbetstid : 8 tim per skoldag
Tjänsten startar med provanställning 6 månader.
Tjänsten startar 10 augusti men veckan innan så får man introduktion .
OBS!!! Ansökningar endast via mail !!!!!!!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: info@ostsma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker med taxiförarleg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ÖstSmå AB
(org.nr 559033-8124)
Stånghammargatan 8 (visa karta
)
556 28 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meckia Däck & Bilverkstad i Jönköping Jobbnummer
9992730