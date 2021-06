Bilmekaniker i Täby - Submit AB - Maskinreparatörsjobb i Täby

Prenumerera på nya jobb hos Submit AB

Submit AB / Maskinreparatörsjobb / Täby2021-06-28Vi söker just nu en erfaren bilmekaniker som har minst 5 års erfarenhet och kan utföra avancerade typer av felsökning och reparationer på bilar oavsett märke.Just i det här fallet söker vi specifikt en fordonsmekaniker med bred kompetens till vår kund i Täby. Stor möjlighet till en tillsvidareanställning hos kunden.Profilen som vår kund söker är en självgående mekaniker som har stor erfarenhet inom yrket. För att klara av tjänsten behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Har du dessutom kunskaper i engelska är det ett plus.Som person har du förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta nära andra. För denna tjänst är det viktigt att du har goda tekniska kunskaper samt intresse och förmåga att själv söka information och utvecklas inom yrket.Du delar också gärna med dig av din kunskap till andra på arbetsplatsen. Att hålla tidsplaner samt följa säkerhetsföreskrifter är en självklarhet för dig. För dig är det också viktigt att uppnå god kvalitet i arbetet och att kunderna blir nöjda.Vår kund är en heltäckande bilverkstad där både privat- och företagskunder samt ett flertal premium bilfirmor lämnar in sina bilar. Dom erbjuder även alla sina kunder motoroptimering och trim av sina bilar.Meriterande:Alla typer av fordonsutbildningarDiagnosteknikerKunnig inom bilelektronik2021-06-28Du har en god förmåga att ta egna initiativDu är en engagerad och ansvarstagande personDu är flexibel och älskar arbetetDu är servicemindedDu är noggrann och tar jobbet på största allvarDu är extremt lösningsorienterad & problemlösareB-körkort är krav.Intervjuer sker löpande. Ansök redan nu, eller tipsa någon du känner som passar in på beskrivningen, då intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än planerat.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-15Submit AB5834816