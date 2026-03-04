Bilmekaniker | Fordonstekniker
Mattssons Auto Center AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mattssons Auto Center AB i Stockholm
Som bilmekaniker/fordonstekniker innebär det till stor del att utföra felsökningar, diagnostik, service och reparationer på bilar och transportfordon. Arbetet kräver att du är
noggrann, har tålamod och är serviceinriktad.
Vi söker dig som har ett gediget intresse för fordon och mekanik. Tjänsten kommer stundtals att kräva ett högt tempo, stundtals lite lägre tempo.
Vi förutsätter att du är ansvarsfull och motiverad till att göra ett bra jobb och gillar att växla mellan olika arbetsuppgifter. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är punktlighet,
kvalitetsmedvetenhet och noggrannhet.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att jobba som bilmekaniker.
Det är viktigt att du är noggrann och har hög kvalitets och servicekänsla.
Meriterande är om du har erfarenhet av eller är intresserad av mer avancerade arbeten så som motor/växellådsbyten/reparationer.
På Mattssons Auto Center arbetar vi som ett team | Det är viktigt att du ser vinsten i att vara en god lagspelare och att du alltid vill bidra till en god stämning bland dina
kollegor. Här jobbar vi med omtanke om både kunder och kollegor, och vi vill att du ska ha en vilja att göra skillnad i ditt arbete och ge kunderna goda upplevelser. Att ta
ansvar och bry sig om andra är ledord som vi håller högt på Mattssons Auto Center.Publiceringsdatum2026-03-04Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@mattssonsbilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mattssons Auto Center AB
(org.nr 559015-7045), https://mattssonsbilservice.se/
Kronobergsgatan 14 (visa karta
)
112 33 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778108