Bilmekaniker/fordonsmekaniker sökes i Jönköping!
GV Stars Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-07-22
, Aneby
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, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
• Service och reparation av personbilar.
• Felsökning och diagnostik.
• Underhåll och förebyggande arbete.
• Montering och utbyte av fordonskomponenter.Profil
• Har erfarenhet som bilmekaniker eller relevant fordonsutbildning för Hyandai och Kia bilar.
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
• Kan arbeta självständigt såväl som i team.
• Har B-körkort (meriterande om du även har andra behörigheter).Om företaget
• En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor.
• Trevlig arbetsmiljö och god laganda.
• Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
• Ett varierande och utvecklande arbete.Om företaget
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), https://gvstars.se/
Herkulesvägen 4 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gv stars bemanning Kontakt
Chener Kaki chener@gvstars.se +46 76 088 26 62 Jobbnummer
10009618