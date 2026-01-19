Bilmekaniker / Bilreparatör / Biltekniker
2026-01-19
Fordonsmekaniker sökes omgående till Blomqvist Bil & Däckservice i Höör AB.(AD Bilverkstad & Euromaster Däck & Fordonsservice).Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu två drivna och kunniga mekaniker till vår verkstad. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande.
När du arbetar som fordons mekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första hand, och det är mycket viktigt för 75% av våra kunder är företagskunder som ställer höga krav på oss och väl utförda jobb på den tid som är överenskommet..
Du kommer att jobba nära kunden och behöver därför ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten innebär däck-service, service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar och husbilar av de flesta fabrikat.
Kan även förekomma service och reparationer av andra fordon som fyrhjulingar(ATV) och side by side maskiner (UTV) samt elfordon på 2 hjul.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordons mekaniskt intresse.
• Dokumenterad relevant utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som fordons mekaniker.
• God administrativ förmåga och datorvana.
• Goda kommunikativa egenskaper.
• Montering och balansering av däck.
• Hjulinställning på olika fordon.
• AC-Arbete.
• Svets kunskap.
• Ett gott kundbemötande är viktigt.
• Erfarenhet av Entreprenad och Traktordäck även lagning av dessa däck.
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bil intresse och har känsla för service. Minst B körkort är ett krav, men gärna BE, C, CE.
Tjänsten är en heltidstjänst. Individuell lönesättning.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Din personlighet är mycket viktigt för oss!
Och gillar du motorsport så är det ej någon nackdel..
Är du vår nya stjärn-mekaniker?
Bästa hälsningar
Peter Blomqvist
Kontakt via mejl: peter@bildacket.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Via mejl
E-post: peter@bildacket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ARBETSSÖKANDE BLOMQVIST BIL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomqvist Bil & Däckservice i Höör AB
(org.nr 556595-6462)
Industrigatan 17 (visa karta
)
243 32 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
André Blomqvist andre@atvservice.eu 041320760, 0708207666 Jobbnummer
9693146