Bilmekaniker Ånge Ljungaverk Ramsjö

Logistik & Distribution i Norden AB / Maskinreparatörsjobb / Ånge
2025-10-17


Service, underhåll och reparationer på bilar, släp, 4-hjulingar, traktorer, lätta lastbilar

Tillträde sker omgående.
Skicka in din ansökan, ditt CV och personligt brev. I CV ska framgå vilken ort du bor i.

Varmt välkommen till oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: applicatioin@billebro.se

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta)
841 32  ÅNGE

Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge

Jobbnummer
9562444

