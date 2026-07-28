Bilmekaniker
Österängen Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-07-28
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Bilmekaniker sökes till vår verkstad
Vi söker nu en kunnig, noggrann och ansvarstagande bilmekaniker till vår verkstad. Hos oss får du arbeta med varierande arbetsuppgifter inom bilservice, felsökning och reparationer. Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar i verkstaden.
Arbetet innebär att du kommer utföra de flesta förekommande arbetsuppgifter på personbilar och lättare transportbilar. Du behöver kunna arbeta självständigt, men också fungera bra tillsammans med kollegor.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Service och underhåll av personbilar
Felsökning och reparationer
Bromsbyte och bromsreparationer
Byte av olja, filter, tändstift och andra servicedelar
Byte av hjullager, fjädring, stötdämpare och andra chassidelar
Reparation av motor, växellåda och koppling vid behov
Diagnos med felsökningsverktyg
Däckbyte, balansering och hjulskifte
Batteribyte och enklare elarbeten
AC-service, om du har erfarenhet av det
Kontroll inför besiktning
Åtgärda besiktningsanmärkningar
Allmänt förekommande verkstadsarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet som bilmekaniker eller fordonsmekaniker
Kan arbeta självständigt med service och reparationer
Har god förståelse för bilar och felsökning
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Har ett bra kundbemötande
Kan hålla ordning på arbetsplatsen
Har B-körkort
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Felsökning med diagnosverktyg
AC-arbeten
Däck och balansering
Elfel och moderna bilsystem
Arbete med flera olika bilmärken
Kundkontakt och offertarbete
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett varierande arbete i en verkstad där ingen dag är den andra lik. Du får arbeta med många olika bilmärken och arbetsuppgifter, från vanlig service till mer avancerade reparationer. Vi värdesätter noggrannhet, ansvar och ett gott bemötande mot våra kunder.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
E-post: info@osterangensbilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österängen Bilservice AB
(org.nr 559513-7000), https://www.osterangensbilservice.se/
Birkagatan 36 (visa karta
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561 33 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014135