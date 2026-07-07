Bilmekaniker
Excellent cars i Finspång AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång
2026-07-07
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Vi söker nu en bilmekaniker till Ad bilverkstad i Finspång.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som bilmekaniker hos Ad bilverkstad kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av personbilar med hjälp av modern diagnosutrustning och den senaste tekniken inom fordonsbranschen.
I rollen ingår bland annat:
Service och reparation av personbilar
Avancerad felsökning och diagnostik
Underhåll och kvalitetskontroller.
Vi söker dig som
Du är självgående, lösningsorienterad
Flera års erfarenhet som bilmekaniker
Fordonsteknisk eller EL utbildning
Kunskap inom felsökning och diagnostik
B-körkort
Erfarenhet av modern fordonsteknik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@excellentcars.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Excellent Cars i Finspång AB
(org.nr 556969-3962)
Tallvägen 2 (visa karta
)
612 36 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ad bilverkstad/Excellent Cars i Finspång AB Jobbnummer
9995001