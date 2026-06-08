Bilmekaniker
Bamas Bilar AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-08
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Erfaren Bilmekaniker med erfarenhet av mopedbilar sökes till Bamas Bilar i Linköping
Bamas Bilar AB söker en erfaren och engagerad bilmekaniker till vår verkstad i Linköping. För tjänsten krävs dokumenterad erfarenhet av arbete med mopedbilar, exempelvis Aixam eller liknande fordon.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, felsökning, reparationer och underhåll av både personbilar och mopedbilar. Vår verkstad servar såväl företagets egna fordon som våra kunders fordon, vilket ger ett varierat och utvecklande arbete.
Krav för tjänsten
Minst 5 års erfarenhet av arbete på bilverkstad.
Erfarenhet av service, felsökning och reparation av personbilar.
Erfarenhet av mopedbilar, exempelvis Aixam eller liknande märken.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och noggrann. Du har ett professionellt bemötande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med villkor enligt gällande kollektivavtal.
Lön enligt överenskommelse.
En trygg arbetsplats i ett väletablerat och stabilt företag.
Trevliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.
Om Bamas Bilar
Bamas Bilar AB är ett etablerat företag i Linköping som säljer bilar, mopedbilar och andra fordon. Vi erbjuder våra kunder hög kvalitet, god service och långsiktiga relationer.Så ansöker du
Är du den vi söker? Välkommen att kontakta oss eller skicka in din ansökan redan idag.
Telefon: 013-12 80 80
E-postadress: jobb.ansokan.bamasbilar@gmail.com
Bamas Bilar AB
Linghemvägen 18
582 72 Linköping
VD Mortaza Akbari Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
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E-post: jobb.ansokan.bamasbilar@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker för mopedbilar mm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bamas Bilar AB
(org.nr 559143-6455), http://bamasbilar.se
Värdshusvägen 33 (visa karta
)
582 72 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mortaza Akbari bamasbilar@gmail.com 0700050090 Jobbnummer
9953343